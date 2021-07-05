"Дій вдома" вернулось. Кабмин обновил правила въезда в Украину из 4 стран: подробности

Украина решила ввести новые меры в связи с распространением дельта-штамма коронавируса. В частности, со 2 июля украинцам снова надо будет устанавливать приложение "Вдома" при возвращении из России, Португалии, Британии, Индии – или же предъявлять на границе отрицательный результат теста на антиген, пишет Минздрав.

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Требование по установке приложения или сдаче теста на антиген SARS-CoV-2 будет касаться тех, кто провел в РФ, Великобритании, Индии или Португалии больше семи дней в течение последних двух недель.

При этом, экспресс-тест на антиген надо будет сдавать прямо в аэропорту. Если результат будет отрицательный, то устанавливать "Вдома" будет не нужно.

Иностранцам и лицам без гражданства въезд в Украину без наличия отрицательного экспресс-теста на коронавирус запретили вообще.

16 июня 2021 года правительство отменило обязательную установку приложения "Вдома" при возвращении из-за границы.

2 июля на украинской границе начали действовать новые правила въезда для четырех стран.

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Дарья Мостовая

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