На украинской границе действуют новые правила въезда для четырех стран из-за дельта-штамма

С сегодняшнего дня на украинских пунктах пропуска действуют новые правила въезда иностранцев из России, Великобритании, Индии и Португалии. Для въезда гражданам этих стран нужно непосредственно на границе сдать экспресс-тест на коронавирус, передает пресс-служба ГПСУ.

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В указанных странах сейчас активно распространяется дельта-штамм коронавируса, с чем и связаны дополнительные меры на украинской границе. Однако изменения касаются не только граждан указанных стран, но и тех, кто находился на их территории не менее семи дней в течение последних двух недель.

Если человек откажется делать экспресс-тест на границе, его не пустят в страну. Если результат теста окажется положительным, человека отправят на самоизоляцию и обсервацию.

Чиновники утверждают, что результаты экспресс-тестов, сделанных во время прохождения пограничного контроля, будут готовы в течение получаса.

Новый порядок въезда предусмотрен постановлением Кабмина от 23 июня. Правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению штамма коронавируса Дельта.

18 июня в ВОЗ заявили, что дельта-вариант COVID-19 становится доминирующим в мире.

МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением дельта-штамма.

23 июня секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что дельта-штамм коронавируса появился в Украине. Он выявлен у двоих пациентов.

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Оксана Житнюк

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