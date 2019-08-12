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Правда об арбузах: Их можно жарить, а нитраты не опасны - Супрун

Правда об арбузах: Их можно жарить, а нитраты не опасны - Супрун - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.08.2019, 23:53

Плохо может стать, если в арбуз попадут бактерии, или если съесть слишком много

Нитраты в арбузах неопасны для человека, потому что их там очень мало. Кроме того существует множество способов употребления арбузов - их кожуру, лишенную наружного зеленого слоя, можно мариновать и поджаривать. Об этом сообщила в Facebook Уляна Супрун.

Глава Минздрава пишет, что количество нитратов в арбузах варьируется, а допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, который щедро поливали аммонийной селитрой. В мясе и тепличных шпинате и редисе нитратов в десятки раз больше.

По словам Супрун, тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, которые живут на поверхности немытых овощей. Если их резать и пробовать перед покупкой, или есть дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно купить половину арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные.

Кроме того, по словам министра, можно плохо себя почувствовать, если съесть слишком много арбуза - например, более литра мякоти.

Среди возможных рецептов приготовления арбузов Супрун рекомендует заморозку или пастеризацию сока. Также она советует есть арбуз с сыром и орехами, поскольку содержащиеся в мякоти полезные ликопен и каротиноиды - жирорастворимые пигменты.

Супрун делится рецептом салата из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла, а также вариации ливанского блюда табуле (tabbouleh) из кускуса, арбуза, лука и брынзы.

Она также рекомендует делать желе из пюре арбуза; не выбрасывать, а сушить в духовке и грызть семена арбуза; готовить варенье из арбуза.

И под конец и.о. министра рассказывает о том, что кожуру арбуза без зеленой части можно мариновать, а затем поджаривать.

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