Прирост больных корью в Украине сократился - Минздрав

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В Украине за четвертую неделю эпидемического сезона корью заболели 3279 человек - 1350 взрослы и 1929 детей. Это на 6% меньше по сравнению с прошлой неделей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Минздраве в очередной раз отметили, что прививка - единственная надежная защита от кори.

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На прошлой неделе от осложнений кори умер один человек. Всего с начала года умерли шесть человек, среди которых два ребенка.

В прошлом году корь забрала 16 жизней.

На прошлой неделе сообщалось, что в Запорожье четверо сотрудников поликлинического отделения многопрофильной больницы Вита-Центр заболели корью, трое из них не были привиты.

1 января в Бердичеве от кори умер двухлетний мальчик. На второй неделе этого года от осложнений кори умер житель Ровенской области, у него не было ни одной прививки против кори.