Профилактические чекапы выявляют заболевание у 87% пациентов – МЦ "Инго"

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Только у 13% пациентов при профилактических обследованиях (или чекапах) врачи не выявляют никаких нарушений в работе органов и систем организма. В остальных случаях у пациента диагностируют отклонение, которое при отсутствии должного лечения, может в будущем привести к серьезным осложнениям. Об этом свидетельствует статистика столичной сети медицинских центров "Инго" за последние 2 года.

Это дает почву не только для размышлений, но и для активных действий. Ведь чем раньше обнаружить заболевание, тем скорее от него можно избавиться навсегда и избежать тяжелых последствий. Медицинский центр "Инго" разработал серию профилактических комплексных чекапов, адаптированных к возрасту и полу пациентов, сезону и имеющимся факторам риска.

В клинике отмечают, что спрос на комплексные обследования в последнее время растет.

"Сегодня пациенты более осознанно относятся к своему здоровью. Большинство из них понимают, что лучше предотвратить развитие заболевания еще при первых симптомах, чем потом бороться с осложнениями, – рассказывает генеральный директор МЦ "Инго" Сергей Джевага. – С помощью современного оборудования наши врачи выявляют опасные процессы в организме на начальной стадии, что помогает вовремя назначить должное лечение".

По мнению специалистов МЦ "Инго", важна и экономическая составляющая профилактических осмотров. Пройти чекап выгоднее, чем делать тот же набор анализов и обследований в отдельности. Это экономит не только деньги, но и время. Диагностику и лечение в МЦ "Инго" проводят согласно требованиям международных протоколов. В своей клинической практике врачи руководствуются принципом: только необходимая терапия и ничего лишнего.

Подробности на сайте: https://mci.ua/

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