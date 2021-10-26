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С 8 ноября украинцам с противопоказаниями к вакцине будут выдавать справку

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 11:26
С 8 ноября украинцам с противопоказаниями к вакцине будут выдавать справку - Фото
Виктор Ляшко (скриншот видео Украина 24/YouTube)

С 8 ноября украинцы, имеющие прямые противопоказания к вакцинации от COVID-19, смогут получить соответствующие справки. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Украинской правде.

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На вопрос, как людям с противопоказаниями, которых пускай и очень немного, но они есть, ходить в торговые центры в красных зонах карантина или пользоваться общественным транспортом без сертификата, Ляшко ответил, что законодательство "предусматривает справку".

"У нас там есть "звездочка", где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", – сказал министр.

Ляшко затруднился сказать, будет ли эта справка доступна в приложении Дія.

  • В мае 2021-го в Минздраве сообщили, что хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от ковида. Напротив, она может спасти жизнь таким людям, так как они – в группе повышенного риска при COVID-19.
  • В сентябре главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что противопоказания к вакцинации от ковида имеют менее одного процента украинцев.

Читайте также: Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дія – Ляшко

Владислава Михайленко
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