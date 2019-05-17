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17.05.2019, 15:07

Супрун: 12% смертей в мире - из-за высокого давления

Супрун: 12% смертей в мире - из-за высокого давления - Фото
Фото: pixabay.com

И.о. министра здравоохранения рассказала, что в Украине артериальное давление повышено у каждого третьего взрослого

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12% смертей в мире происходят из-за высокого давления, рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook

Супрун добавила, что в Украине, как и в мире, артериальное давление повышено у каждого третьего взрослого. Большинство людей не чувствует этого, хотя у некоторых бывает головная боль, одышка, носовые кровотечения. Повышенное давление увеличивает риск инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности. 

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Супрун напомнила, что давление нужно измерять в спокойном месте после пяти минут отдыха, сидя и опираясь на спинку стула, ноги держать на полу. За 30 минут до измерения давления нельзя курить, пить алкоголь, кофе и другие напитки с кофеином, выполнять тяжелые физические упражнения. 

Для взрослого здорового человека оптимальным считается давление 120/80. Если давление выше 135/85 - это повод обратиться к специалисту для диагностики артериальной гипертонии. 

Ранее Супрун рассказала, как долго можно загорать на солнце. 

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Теги: минздрав, ульяна супрун, давление
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