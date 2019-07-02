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02.07.2019, 17:30

Супрун напоминает о вакцине от столбняка. Даже если вы уже болели

Супрун напоминает о вакцине от столбняка. Даже если вы уже болели - Фото
Фото: EPA

Если человеку не окажут медицинскую помощь, вероятность его смерти от столбняка - почти стопроцентная

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что необходимо вакцинироваться от столбняка, так как летом риск заболеть им растет. Об этом она написала в Facebook

Заболеть столбняком можно, когда споры бактерий, вызывающие болезнь, попадают в организм через рану, укус, царапину. Чаще всего эти бактерии живут в земле и кишечном тракте животных.

Симптомы болезни проявляются на 3-21 день после заражения, в частности это спазмы мышц лица, судороги мышц спины, проблемы с глотанием, усложнение дыхания, головная боль, лихорадка, перепады давления и ускоренное сердцебиение. 

Прививать от столбняка нужно ребенка в  2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Взрослым вакцинироваться нужно каждые десять лет. Даже если человек уже болел столбняком, необходимо продолжать вакцинироваться, потому что иммунитет от него очень слабый. 

Ранее Супрун рассказала, при каком условии в Украине заработают современные инсультные центры.

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Теги: ульяна супрун, вакцинация, вакцина
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