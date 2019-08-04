Супрун напомнила, без каких прививок детей не пустят в школу

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, что через месяц детям нужно будет идти в школу, однако среди задач родителей сейчас должен быть не только выбор рюкзака и других школьных принадлежностей, но и проверка наличия всех необходимых прививок. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

Среди обязательных прививок - вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Супрун напоминает, что государственные учебные заведения могут запрещать посещать занятия тем детям, у которых нет нужных прививок. Вакцины, предусмотренные специальным календарем прививок, можно получить бесплатно у семейного врача, педиатра или терапевта.

31 июля Супрун дала советы жертвам сексуальных домогательств.

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