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В этом году в Украине подтверждается международная статистика по заболеваниям опорно-двигательного аппарата у детей. У каждого второго ребенка обнаруживаются явные нарушения — утверждают специалисты Института вертебрологии и реабилитации. Как говорят врачи IVR, такие ужасные статистические данные являются следствием гиподинамии. Есть ли решение проблемы, тоже рассказали.

Почему так страшна гиподинамия Гиподинамию редко воспринимают как болезнь, поэтому не уделяют ей должного внимания. Обычно к врачу обращаются уже тогда, когда возникают другие заболевания и проблемы. Поэтому гиподинамия страшна тем, что почти незаметно приводит к нарушениям многих функций организма: кровообращения, дыхания, опорно-двигательного аппарата. Для нормального развития дошкольников двигательная активность должна составлять примерно 50% от всего времени бодрствования. А по результатам исследования она редко доходит даже до показателя 28%. Как следствие, в Украине 80% подростков с недостаточной двигательной активностью имеют проблемы со здоровьем.

Последствия гиподинамии у детей

Первыми от гиподинамии страдают мышцы. Статическое положение тела увеличивает нагрузку на отдельные группы мышц, что приводит к их переутомлению. Снижается сила и работоспособность мышц, нарушается осанка, координация движений. Все это приводит к серьезным проблемам со здоровьем:

ухудшение работы сердечной мышцы и кровеносных сосудов;

нарушение обмена веществ, избыточный вес;

эндокринные болезни;

нарушение работы многих внутренних органов.

Среди самых частых проблем опорно-двигательного аппарата у современных детей травматологи называют нарушение осанки. Однако это не только эстетическая недостаток. Нарушение осанки отрицательно влияет на развитие всего организма, приводит к серьезным заболеваниям позвоночника. Как следствие, травматологи диагностируют слабый мышечный корсет спины и конечностей, становится причиной различных травм и судорог мышц. Такие дети очень часто получают переломы даже от незначительного падения во время бега.

Гиподинамия также негативно влияет на работу головного мозга: у детей появляется бессонница, раздражительность, быстрая утомляемость. Чрезмерное напряжение в шейном отделе, которое возникает вследствие чрезмерного сидения и изменения положения позвоночника, вызывает головные боли, нарушения кровообращения.

Профилактика и методы борьбы с детской гиподинамией

Дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет должны уделять физической активности высокой интенсивности не менее 60 минут в день: бег, плавание. Поэтому основным методом профилактики гиподинамии является увеличение двигательной активности. Постепенно нужно вводить ежедневные активные игры на свежем воздухе, пешие прогулки. Три раза в неделю важно практиковать специальные движения и упражнения, направленные на развитие скелетной мускулатуры. К ним врачи относят активные игры с мячом, перетягивание каната, ползание на коленях, бег, езду на велосипеде.

Если прослеживаются какие-то негативные последствия или имеются явные недостатки и заболевания, нужно обратиться к врачу, проконсультироваться с вертебрологом. Возможно, понадобятся дополнительные физиотерапевтические процедуры или лечебный массаж, занятия на отдельные группы мышц. Также обязательно нужно скорректировать питание ребенка: уменьшить количество быстрых углеводов, сладких и жирных блюд.