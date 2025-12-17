Туберкулезный менингит. В Минздраве рассказали о симптомах, группах риска и имеющейся вакцине

Люди с определенными болезнями находятся в группе риска заболеть туберкулезным менингитом

Болезнь (Иллюстративное фото: freepik)

7 декабря умер украинский певец Михаил Клименко – основатель и фронтмен группы Adam. Его жизнь унесла болезнь туберкулезный менингит. Министерство здравоохранения в ответ на запрос LIGA.net подробно рассказало, что это за болезнь и как от нее защититься.

Туберкулезный менингит – это форма туберкулеза нервной системы. Выглядит как воспаление оболочек головного мозга, вызванное микобактерией туберкулеза. Это внелегочная форма этой болезни, которая преимущественно возникает редко (менее 0,5 % среди всех форм болезни). Инфицирование происходит воздушным путем только от человека, который уже болен и не лечится.

"То есть человек, который болеет только внелегочными формами туберкулеза, в частности туберкулезным менингитом без поражения легких, не представляет опасности для окружающих, поскольку не выделяет возбудителя туберкулеза", – отметили в Минздраве.

Чаще всего туберкулезный менингит возникает как осложнение легочного туберкулеза при поздней диагностике и отсутствии правильного лечения.

Кто может заболеть:

→ люди с ослабленным иммунитетом: при ВИЧ-инфекции, врожденных иммунодефицитных состояниях, приеме иммуносупрессивной терапии и т.д;

→ люди, которые имеют хронические заболевания и вредные привычки;

→ люди, которые находятся в длительном контакте с больным туберкулезом, который не получает лечения;

→ люди с дефицитом питания.

Симптомы туберкулезного менингита могут быть похожи на другие неврологические заболевания. Также изменения нельзя обнаружить во время инструментальных методов исследования (МРТ, например). Поэтому установление диагноза иногда занимает длительное время.

Диагностировать туберкулезный менингит можно только выявлением микобактерии туберкулеза быстрым молекулярно-генетическим тестом.

Для людей из групп риска важно ежегодно делать рентгенообследование грудной клетки, чтобы выявить туберкулез вовремя. При наличии симптомов обычного туберкулеза (кашель, длящийся более двух недель, повышенная температура тела, одышка, потливость, особенно ночью, потеря веса и т.д.) необходимо обращаться к семейному врачу.

Единственная доступная вакцина против туберкулеза на сегодня – это БЦЖ (Бацилла Кальметта-Герена), которую вводят при рождении в роддоме. Она эффективно защищает от тяжелых форм болезни. Но в Минздраве отметили, что защита от инфицирования микобактерией туберкулеза не является постоянной в разных возрастных группах.

Эффективнее всего БЦЖ защищает от тяжелых форм туберкулеза, туберкулезного менингита и других генерализованных форм заболевания, в первую очередь у детей до пяти лет. Во взрослом возрасте действие вакцины уже не является таким эффективным.

Для людей из групп риска возможно профилактическое лечение туберкулеза. Перед этим рекомендуют провести тестирование для подтверждения инфицирования микобактерией туберкулеза с помощью пробы Манту, теста на высвобождение гамма-интерферона или новых кожных тестов, которые будут доступны в Украине с 2026 года.