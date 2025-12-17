Туберкульозний менінгіт. У МОЗ розповіли про симптоми, групи ризику і наявну вакцину

Люди з певними хворобами перебувають у групі ризику захворіти на туберкульозний менінгіт

7 грудня помер український співак Михайло Клименко – засновник і фронтмен гурту Adam. Його життя забрала хвороба туберкульозний менінгіт. Міністерство охорони здоров'я у відповідь на запит LIGA.net детально розповіло, що це за хвороба та як від неї захиститися.

Туберкульозний менінгіт – це форма туберкульозу нервової системи. Виглядає як запалення оболонок головного мозку, спричинене мікобактерією туберкульозу. Це позалегенева форма цієї хвороби, яка зазвичай виникає рідко (менш як 0,5% серед усіх форм хвороби). Інфікування відбувається повітряним шляхом лише від людини, яка вже хвора та не лікується.

"Тобто людина, яка хворіє лише на позалегеневі форми туберкульозу, зокрема туберкульозний менінгіт без ураження легень, не становить небезпеки для оточуючих, оскільки не виділяє збудника туберкульозу", – наголосили в МОЗ.

Найчастіше туберкульозний менінгіт виникає як ускладнення легеневого туберкульозу у разі пізньої діагностики та відсутності правильного лікування.

Хто може захворіти:

→ люди з ослабленим імунітетом: у разі ВІЛ-інфекції, вроджених імунодефіцитних станів, приймання імуносупресивної терапії тощо;

→ люди, які мають хронічні захворювання та шкідливі звички;

→ люди, які перебувають у тривалому контакті з хворим на туберкульоз, який не отримує лікування;

→ люди з дефіцитом харчування.

Симптоми туберкульозного менінгіту можуть бути схожі на інші неврологічні захворювання. Також зміни не можна виявити під час інструментальних методів дослідження (МРТ, наприклад). Через це встановлення діагнозу інколи займає тривалий час.

Діагностувати туберкульозний менінгіт можна лише виявленням мікобактерії туберкульозу швидким молекулярно-генетичним тестом.

Для людей із груп ризику важливо щорічно робити рентгенобстеження грудної клітки, щоб виявити туберкульоз вчасно. За наявності симптомів звичайного туберкульозу (кашель, що триває понад два тижні, підвищена температура тіла, задишка, пітливість, особливо вночі, втрата ваги тощо) необхідно звертатися до сімейного лікаря.

Єдина доступна вакцина проти туберкульозу на сьогодні – це БЦЖ (Бацила Кальметта-Ґерена), яку вводять після народження у пологовому. Вона ефективно захищає від важких форм хвороби. Але в МОЗ наголосили, що захист від інфікування мікобактерією туберкульозу не є постійним у різних вікових групах.

Найефективніше БЦЖ захищає від найтяжчих форм туберкульозу, туберкульозного менінгіту та інших генералізованих форм захворювання, в першу чергу у дітей до п'яти років. У дорослому віці дія вакцини вже не є такою ефективною.

Для людей із груп ризику можливе профілактичне лікування туберкульозу. Перед цим рекомендують провести тестування для підтвердження інфікування мікобактерією туберкульозу за допомогою проби Манту, тесту на вивільнення гамма-інтерферону або нових шкірних тестів, які будуть доступні в Україні з 2026 року.