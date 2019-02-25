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25.02.2019, 15:51

В Киеве от кори умерла женщина

В Киеве от кори умерла женщина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В целом с начала этого года от кори умерли девять человек, с начала вспышки – 30

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На прошлой неделе от осложнений кори в Киеве умерла 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба Минздрава.

В целом с начала этого года от кори умерли девять человек, с начала вспышки – 30.

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В то же время, Центр общественного здоровья констатирует, что за прошлую неделю заболели на 15,7% меньше человек, чем за предыдущую: 2751 больных, из них 1313 взрослых и 1438 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости с начала вспышки во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.

10 февраля в Виннице от кори умер студент-медик.

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Теги: киев, минздрав, корь, вспышка
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