В Николаеве закрыли 17 школ

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Сегодня, 30 января, на вынужденные каникулы отправились ученики 17 учебных заведений города Николаев. Карантин введен до 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

"Во вторник, 29 января, на основании ходатайств руководителей учреждений общего среднего образования Николаева №№1 им. Олега Ольжича, 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 54, ММК им. В.Д.Чайки, гимназии №2, гимназии №41, экономического лицея №1, юридического лицея принято решение приостановить учебный процесс в указанных заведениях с 30 января по 1 февраля 2019 года", - сказано в сообщении.

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По информации директоров школ, количество отсутствующих по причине болезни детей превысило 20% от общего числа учащихся.

Соответствующее решение принято с целью предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медики, в свою очередь, отмечают, что эпидемиологический порог в городе не превышен.

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