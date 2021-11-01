В Одессе до вечера может не хватить кислорода для больных COVID-19 – вице-мэр

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Запасов кислорода для тяжелых больных коронавирусом в одесских больницах может не хватить до вечера. Об этом на заседании городского оперативного штаба сообщил вице-мэр Одессы Михаил Кучук.

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Он сказал, что машины с 18 тоннами кислорода утром выехали из Курахово Донецкой области. Но в Одессе они будут только через 12 часов, а кислород нужен раньше.

Кроме этого, по словам Кучука, маршрут неизвестен, по дороге, возможно, нужно будет пройти сертификацию в каком-то из городов (может быть, в Днепре).

Принимаются меры, чтобы машины ехали прямо в Одессу, но раньше вечера они не придут, сообщил вице-мэр.

При отсутствии запасов кислорода дополнительных поставок может не хватить, а больным в тяжелом состоянии кислородные концентраторы не помогут, сообщил он.

LIGA.net в пресс-службе Министерства здравоохранения прокомментировали, что в целом по Украине дефицита кислорода нет, но из-за пиковых нагрузок возникают логистические проблемы, которые решаются, и больницы обеспечиваются кислородом.

На вопрос о ситуации в Одессе и о технической возможности доставить кислород из Курахово, к примеру, не машинами, а вертолетами, пообещали ответить позже.

ДОПОЛНЕНО в 9:41. Как сообщил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, учреждения здравоохранения Одесской области, работающие с больными COVID-19, полностью обеспечены кислородом.

В остатках в области находится около 30 тонн кислорода. Из других регионов на протяжении недели поставят 80 тонн из АО "ЛиндеГаз Украина" и 16 тонн – из ООО "Карпатынефтехим".

25 октября в Чернигове сложилась критическая ситуация с кислородом в больницах, где лечат COVID-19, запасов оставалось на несколько часов.

28 октября народный депутат Михаил Радуцкий сообщил, что украинские правоохранители проверяют версию о диверсии в связи с дефицитом кислорода для инфицированных коронавирусом – два крупнейших кислородных завода решили провести техническую профилактику в пик эпидемии.

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Виктория Найдёнова

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