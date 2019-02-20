В Украине трансформируют систему крови - Супрун

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Правительство приняло стратегию развития национальной системы крови, согласно которой в стране начнется коренная трансформация системы крови. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

Эта трансформация будет продолжаться до 2022 года, уточнила она.

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Планируется создание трехуровневой системы крови: на национальном, региональном и госпитальном уровнях:

1. на национальном уровне системой крови будет управлять Трансфузиологический центр;

2. на региональном уровне центры крови будут заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить, распределять донорскую кровь и ее компоненты;

3. на госпитальном уровне будут работать банки крови в составе учреждений здравоохранения. Ими станут отделения трансфузиологии в больницах.

Развитие системы крови в Украине будет базироваться на добровольном безвозмездном донорстве крови, как это происходит во всех развитых странах мира и в частности в Евросоюзе.

Будет введен единый национальный регистр доноров. Контроль за компонентами крови будет происходить через электронную систему. К ней будут подключены учреждения системы крови и медучреждения.

Финансирование плана изменений и современных технологий для работы с донорской кровью и ее компонентами оценивается в около 6,5 млрд грн до 2022 года. Для этого предусмотрено несколько источников: государственный и местный бюджеты, средства международных партнеров, а также финансирование путем механизмов государственно-частного партнерства.