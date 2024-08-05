В Украину пришел новый штамм коронавируса: заболеть могут даже вакцинированные

Минздрав впервые зафиксировал новый субвариант коронавируса FLiRT. Два случая в Киеве и один в Ивано-Франковской области

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В июле 2024 года в Украине зарегистрированы первые случаи нового субварианта коронавируса SARS-CoV-2 под названием FLiRT. Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе (29 июля – 4 августа). Два – в Киеве, один – в Ивано-Франковской области. Больные – две женщины и мужчина старше 60 лет.

О распространении нового субварианта FLiRT в мире заявили в декабре 2023 года. Больше всего случаев обнаружили в Австралии. Летом 2024 года центры по контролю и профилактике заболеваний США отметили, что этот вариант обнаружили более чем в 28% случаев COVID-19 в США.

Новый штамм коронавируса, известный как FLiRT, происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус может лучше связываться с клетками и избегает иммунного ответа.

FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже ранее вакцинированные, хотя приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

Новый штамм не имеет специфической оценки опасности, но во Всемирной организации здравоохранения считают, что его нужно мониторить на уровне каждой страны.

В Украине по состоянию на август 2024 года циркулируют 10 штаммов вируса SARS-CoV-2. Это разные субварианты варианта Omicron.