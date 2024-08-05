В Україну прийшов новий штам коронавірусу: захворіти можуть навіть вакциновані

МОЗ вперше зафіксував новий субваріант коронавірусу FLiRT. Два випадки у Києві та один в Івано-Франківській області

Фото: Pixabay

У липні 2024 року в Україні зареєстрували перші випадки нового субваріанту коронавірусу SARS-CoV-2 під назвою FLiRT. Про це розказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Три випадки субваріанта коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня (29 липня – 4 серпня). Два — у Києві, один — в Івано-Франківській області. Хворі — дві жінки та чоловік старший за 60 років.

Про поширення нового субваріанту FLiRT у світі заявили у грудні 2023 року. Найбільше випадків виявили в Австралії. Влітку 2024 року центри з контролю та профілактики захворювань США відзначили, що цей варіант виявили у понад 28% випадків COVID-19 у США.

Новий штам коронавірусу, відомий як FLiRT, походить від варіанта Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипу вірус може краще зв’язуватися з клітинами та уникає імунної відповіді.

FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані, хоча набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

Новий штам не має специфічної оцінки щодо небезпеки, але у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що його треба моніторити на рівні кожної країни.

В Україні станом на серпень 2024 року циркулюють 10 штамів вірусу SARS-CoV-2. Це різні субваріанти варіанта Omicron.