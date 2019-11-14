Врачи впервые провели пересадку обоих легких из-за вейпинга

Вейп (Фото: depositphotos.com)

Врачи американской больницы имени Генри Форда провели двойную пересадку легких подростку с повреждением, которые, по их мнению, связаны с вейпингом. Об этом сообщает Science Alert.

"То, что я видел в его легких, не было тем, что я видел когда-либо прежде, а я занимаюсь трансплантацией легких в течение 20 лет", - сказал хирург Хасан Немех. По словам врача, в легких подростка было множество рубцов и воспалений.

Семья подростка описывает его как спортсмена, у которого было прекрасное здоровье до того, как он попал в больницу в начале сентября якобы с пневмонией. Состояние пациента ухудшалось так быстро, что он оказался на вершине национального списка на трансплантацию, где большинство пациентов проводят месяцы в ожидании донора.

Ранее сообщалось , что ученые обнаружили возможную связь между вейпингом и раком.

В сентябре врачи в США назвали возможную причину смертей от курения вейпа.

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