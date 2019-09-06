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Смерть от вейпа в США. Врачи назвали возможную причину

Смерть от вейпа в США. Врачи назвали возможную причину - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
06.09.2019, 23:01

Предположительно, легочное заболевание вызывает вдыхание масляной формы витамина Е

Врачи в США всерьез занялись исследованием странной болезни, которая предположительно, связана с курением электронных сигарет и вейпингом, и распространилась уже в 14 американских штатах. Об этом сообщает пресс-служба департамента здоровья Нью-Йорка.

На данный момент зафиксировано 94 случая сходного заболевания легких у молодых людей, которые курят вейп и электронные сигареты. А в конце августа была зафиксирована первая смерть человека от этой странной болезни.

Ученые выяснили, что причиной болезни могла стать масляная форма витамина Е. Это вещество обнаружили в жидкостях для вейпов и в организмах самих больных. Это первое вещество, найденное у всех заболевших и в продуктах, которые они употребляли. 

Сейчас медики проводят дополнительные исследования.

Отмечается, что государственные департаменты здравоохранения сообщают о новых случаях заболевания еженедельно. По состоянию на 27 августа 25 государств сообщили о 215 возможных пациентах, поступивших с этим состоянием. 

  • 5 августа 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием.
  • 25 августа в американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которую спровоцировало курением электронной сигареты.

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