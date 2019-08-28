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В Киеве у мужчины взорвалась электронная сигарета: он в больнице

В Киеве у мужчины взорвалась электронная сигарета: он в больнице - Фото
Фото: facebook.com/kyivpatrol
28.08.2019, 19:37

По предварительной информации, у пострадавшего - ожоги обеих рук

27 августа в Киеве у мужчины, который ехал в автомобиле, взорвалась электронная сигарета. Пострадавший госпитализирован с ожогами рук, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

В полицию поступило сообщение, что на проспекте Победы у пассажира Skoda и во время движения в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков.

Патрульные, которые первые прибыли на место происшествия, оказали мужчине первую медицинскую помощь. По предварительной информации, у него - ожоги обеих рук. Пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение.

На днях в американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которую спровоцировало курением электронной сигареты.

5 августа 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием. Врачи предполагают, что недуг мог быть вызван курением электронных сигарет.

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