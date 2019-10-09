Ученые обнаружили возможную связь между вейпингом и раком

Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование на грызунах и выяснили, что дым от электронных сигарет и вейпов провоцирует развитие рака легких, а также может повлечь образование опухоли мочевого пузыря. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Можно предположить, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас проявятся все виды болезней. В долгосрочной перспективе, возможно, появится рак", - заявляет ученый Мун-Шонг Тан.
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У девяти из 40 мышей, которых на протяжение 54 недель подвергали воздействию паров никотина из электронной сигареты, развился рак легких, а еще у 20 грызунов, вдыхавших пары без никотина, развился рак мочевого пузыря.
Но исследователи отмечают, что по результатам эксперимента нельзя делать однозначных выводов о влиянии вейпов и электронных сигарет на здоровье человека.
Теперь ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей, а затем изучить изменения в ДНК, вызванные паром.
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