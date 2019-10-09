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Ученые обнаружили возможную связь между вейпингом и раком

Ученые обнаружили возможную связь между вейпингом и раком - Фото
Иллюстративное фото: EPA
09.10.2019, 07:01

В результате эксперимента у 20% мышей развился рак легких, а у 50% - рак мочевого пузыря

Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование на грызунах и выяснили, что дым от электронных сигарет и вейпов провоцирует развитие рака легких, а также может повлечь образование опухоли мочевого пузыря. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Можно предположить, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас проявятся все виды болезней. В долгосрочной перспективе, возможно, появится рак", - заявляет ученый Мун-Шонг Тан.

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У девяти из 40 мышей, которых на протяжение 54 недель подвергали воздействию паров никотина из электронной сигареты, развился рак легких, а еще у 20 грызунов, вдыхавших пары без никотина, развился рак мочевого пузыря. 

Но исследователи отмечают, что по результатам эксперимента нельзя делать однозначных выводов о влиянии вейпов и электронных сигарет на здоровье человека.

Теперь ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей, а затем изучить изменения в ДНК, вызванные паром.

  • 5 августа 11 подростков в Иллинойсе и трое в Висконсине были госпитализированы из-за проблем с дыханием.
  • 25 августа в американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от тяжелой респираторной болезни, которую спровоцировало курением электронной сигареты.

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электронная сигарета наука ученые здоровье
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