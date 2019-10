Ученые обнаружили возможную связь между вейпингом и раком

Иллюстративное фото: EPA

Ученые из университета Нью-Йорка провели исследование на грызунах и выяснили, что дым от электронных сигарет и вейпов провоцирует развитие рака легких, а также может повлечь образование опухоли мочевого пузыря. Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Можно предположить, что если вы будете курить электронные сигареты, со временем у вас проявятся все виды болезней. В долгосрочной перспективе, возможно, появится рак", - заявляет ученый Мун-Шонг Тан.

У девяти из 40 мышей, которых на протяжение 54 недель подвергали воздействию паров никотина из электронной сигареты, развился рак легких, а еще у 20 грызунов, вдыхавших пары без никотина, развился рак мочевого пузыря.

Но исследователи отмечают, что по результатам эксперимента нельзя делать однозначных выводов о влиянии вейпов и электронных сигарет на здоровье человека.

Теперь ученые намерены провести дальнейшие исследования на большем количестве мышей, а затем изучить изменения в ДНК, вызванные паром.