Заготовки на зиму. Супрун предупредила об опасности варенья

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Министерстве здравоохранения не советует варить варенье на зиму, а призывает "подойти к заготовка на зиму творчески, технично и с пользой для здоровья". Об этом в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она поясняет, что классическое варенье содержит почти 50% сахара, в добавку к сахару из ягод и фруктов. "Даже если готовить варенье, в котором 15% сахара, это слишком много, потому что 100 грамм варенья (а это на вид совсем немного) – половина оптимальной суточной нормы сахара", - пишет Супрун. При этом, добавляет она, чем дольше термическая обработка продуктов, тем меньше витаминов в них остается: фрукты не стоит варить дольше 20 минут.

Супрун также отмечает, что есть альтернатива варенью – заморозка, сушка фруктов, приготовление пастилы. Перед заморозкой фрукты или ягоды нужно помыть, можно перемолоть на блендере и прогреть до 60-90 градусов 1 минуту, чтобы сохранить вкус и витамины. Такой метод подходит лучше всего для персиков, слив, шелковицы и абрикосов.

Чтобы заготовить ягоды целыми, их нужно разложить сначала на ровную поверхность одним слоем – и быстро заморозить. Сушка лучше всего подходит для яблок, груш, слив, малины, черники, вишен без косточек и смородины.

Кроме того, Супрун сообщает, что консервация овощей на зиму – тоже может принести вред здоровью. "Что не так с соленьями? Если коротко, то соль, а в некоторых рецептах еще и аспирин, масло и уксус. Чрезмерное потребление солений, особенно – рассола – представляет риск для людей с гипертензией", - написала и.о. министра.

20 июля Супрун рассказала, что перец чили не вредит желудку, а, наоборот, предотвращает повреждение желудка.