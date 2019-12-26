Запретили наркоз, использовавшийся в больнице Каменского

В украинских медицинских учреждениях запретили использование препаратов для наркоза, которые применяли во время операций в больнице Каменского, где умерла пациентка. Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерия Сердюка, перечень препаратов, которые применяли во время операций в больнице Каменского, оперативно определен и через Министерство здравоохранения направлено экстренное извещение всем медучреждениям Украины. Названия препаратов пока не обнародуются.
Сердюк со ссылкой на выводы главного анестезиолога МОЗ отметил, что действия врачей в сложившейся ситуации в Каменском были профессиональными.
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