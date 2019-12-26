Запретили наркоз, использовавшийся в больнице Каменского

Какими препаратами пользовались - пока неизвестно (Фото: unsplash.com)

В украинских медицинских учреждениях запретили использование препаратов для наркоза, которые применяли во время операций в больнице Каменского, где умерла пациентка. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерия Сердюка, перечень препаратов, которые применяли во время операций в больнице Каменского, оперативно определен и через Министерство здравоохранения направлено экстренное извещение всем медучреждениям Украины. Названия препаратов пока не обнародуются.

Сердюк со ссылкой на выводы главного анестезиолога МОЗ отметил, что действия врачей в сложившейся ситуации в Каменском были профессиональными.

В период с 17 по 19 декабря в больнице №9 Каменского проводился ряд хирургических операций . У семерых пациентов, которым давали один и тот же препарат, ухудшилось состояние здоровья, и они были переведены в областную больницу. Одна пациентка умерла.

проводился ряд хирургических операций После смерти пациентки в больнице Каменского остановлены плановые операции.

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