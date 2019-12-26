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Запретили наркоз, использовавшийся в больнице Каменского

Запретили наркоз, использовавшийся в больнице Каменского - Фото
Какими препаратами пользовались - пока неизвестно (Фото: unsplash.com)
26.12.2019, 18:24

Названия препаратов пока не обнародуются

В украинских медицинских учреждениях запретили использование препаратов для наркоза, которые применяли во время операций в больнице Каменского, где умерла пациентка. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерия Сердюка, перечень препаратов, которые применяли во время операций в больнице Каменского, оперативно определен и через Министерство здравоохранения направлено экстренное извещение всем медучреждениям Украины. Названия препаратов пока не обнародуются. 

Сердюк со ссылкой на выводы главного анестезиолога МОЗ отметил, что действия врачей в сложившейся ситуации в Каменском были профессиональными.

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каменское наркоз
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