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В больнице Каменского после смерти пациентки остановлены операции

В больнице Каменского после смерти пациентки остановлены операции - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
26.12.2019, 14:38

Идет проверка препарата для наркоза

После смерти пациентки в больнице Каменского остановлены плановые операции. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным начальника управления здравоохранения Каменского горсовета Юлии Манаенкоой, больница работает в штатном режиме, а пациентов оперируют в больнице скорой помощи и в Седьмой городской больнице.

То, что причиной ухудшения состояния пациентов был препарат для наркоза, пока не доказано, проводится проверка. Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и подобного - в Виннице.

Один из шести пострадавших пациентов находится в реанимации, состояние остальных улучшается.

  • В период с 17 по 19 декабря в больнице №9 Каменского проводился ряд хирургических операций. У семерых пациентов, которым давали один и тот же препарат, ухудшилось состояние здоровья, и они были переведены в областную больницу. Одна пациентка умерла.

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