В больнице Каменского после смерти пациентки остановлены операции

После смерти пациентки в больнице Каменского остановлены плановые операции. Об этом сообщает Радио Свобода.
По данным начальника управления здравоохранения Каменского горсовета Юлии Манаенкоой, больница работает в штатном режиме, а пациентов оперируют в больнице скорой помощи и в Седьмой городской больнице.
То, что причиной ухудшения состояния пациентов был препарат для наркоза, пока не доказано, проводится проверка. Министерство здравоохранения создало специальную комиссию для расследования инцидента в Каменском и подобного - в Виннице.
Один из шести пострадавших пациентов находится в реанимации, состояние остальных улучшается.
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