Сегодня в Харькове произошла перестрелка при участии нескольких мужчин (видео). Один из них скончался. Журналисты LIGA.net, включая харьковского корреспондента, рассказывают последние новости с места событий.
Глава Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко заявил, что причиной конфликта могли стать "риминальные разборки между людьми, которые "нарушают закон не первый раз", сообщает сайт 057.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ НА СЕЙЧАС. По неподтвержденным данным, соратник убитого в Москве Жилина Георгий Исаков и его товарищ Владимир Борох находились в кафе в центре "Восторг". Между ними и компанией мужчин произошла ссора, которая закончилась перестрелкой на паркове, в ходе которой Борох погиб, а Исаков получил ранение. Далее - официально: мы знаем из видео, что после первой перестрелки вторая группая неизвестных отъехала на машине, но затем вернулась и из окна автомобиля открыла огонь снова. Затем мужчины скрылись, а их машину нашли сожженной. Полицейские объявили перехват и нашли одного из мужчин на вокзале. Он, по данным полиции, попытался оказать сопротивление и бросил гранату, но сам погиб от взрыва.
По неподтвержденным данным, один из погибших - Владимир Борох, известный как "Тайсон". Он соратник Георгия Исакова. Исаков, напомним, бывший соратник убитого в Москве Жилина.
На жизнь Исакова покушались в 2016 году. Тогда в мужчину стреляли двое уроженцев Донецкой области. Их и заказчика нападения арестовали. В 2018 году Исакова задерживала СБУ по подозрению в хранении оружия.
Один из раненых - Георгий Исаков, соратник лидера пророссийской сепаратистской организации Оплот Евгения Жилина, убитого в Москве в 2016 году, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта, в результате перестрелки в карете скорой погиб 35-летний мужчина. Еще один пострадавший, мужчина 40 лет, находится в "неотложке". Его состояние медики оценивают как средней тяжести.
ВИДЕО С ВОКЗАЛА ХАРЬКОВА, ГДЕ ПОДОРВАЛСЯ НА СВОЕЙ ГРАНАТЕ ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕСТРЕЛКИ
На Южном вокзале в Харькове неизвестный взорвал сам себя, пытаясь кинуть гранату в полицейских. Об этом сообщили корреспонденту LIGA.net в отделе коммуникации полиции Харьковской области. Погибший был участником перестрелки возле супермаркета "Восторг" на Клочковской.
ВИДЕО ПЕРЕСТРЕЛКИ
Как сообщает 057.ua со ссылкой на источник в полиции, участник перестрелки пытался бросить гранату в правоохранителей, однако подорвался сам.
По предварительным данным, огонь открыли двое неизвестных. Автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, найден неподалеку от места происшествия. Он сожжен.
В полиции сообщили о двух пострадавших. Один из них скончался по дороге в больницу. Их личности устанавливают. В городе объявлен план-перехват.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают детали происшествия, количество стрелявших и пострадавших.
25 октября в Харькове после полудня произошла стрельба возле супермаркета "Восторг" на улице Клочковской. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.