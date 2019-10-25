ЧТО МЫ ЗНАЕМ НА СЕЙЧАС. По неподтвержденным данным, соратник убитого в Москве Жилина Георгий Исаков и его товарищ Владимир Борох находились в кафе в центре "Восторг". Между ними и компанией мужчин произошла ссора, которая закончилась перестрелкой на паркове, в ходе которой Борох погиб, а Исаков получил ранение. Далее - официально: мы знаем из видео, что после первой перестрелки вторая группая неизвестных отъехала на машине, но затем вернулась и из окна автомобиля открыла огонь снова. Затем мужчины скрылись, а их машину нашли сожженной. Полицейские объявили перехват и нашли одного из мужчин на вокзале. Он, по данным полиции, попытался оказать сопротивление и бросил гранату, но сам погиб от взрыва.