9 мая на карантине. Всего четыре дела и 20 админпротоколов

Фото: npu.gov.ua

Полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 административных протоколов в ходе проведения в Украине мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

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Всего в Украине прошло 495 мероприятий с участием почти 9000 человек.

В органы полиции поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях. По результатам их отработки полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 админпротоколов.

Уголовные дела открыты по факту использования запрещенной символики в Сумской и Луганской областях (ст. 436-1 УК), по факту повреждения автомобиля участников автопробега - в Донецкой области, и за избиение мужчины с партийной символикой — в Киеве (ст. 296 УК).

Большинство админпротоколов, по словам Клименко, составлено за использование во время мероприятий георгиевской ленты или нарушение правил карантина.

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