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9 мая на карантине. Всего четыре дела и 20 админпротоколов

9 мая на карантине. Всего четыре дела и 20 админпротоколов - Фото
Фото: npu.gov.ua
09.05.2020, 20:27

В мероприятиях, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, приняли участие почти 9000 человек

Полиция открыла четыре уголовных производства и составила 20 административных протоколов в ходе проведения в Украине мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

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Всего в Украине прошло 495 мероприятий с участием почти 9000 человек.

В органы полиции поступило более 90 сообщений о возможных нарушениях. По результатам их отработки полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 админпротоколов.

Уголовные дела открыты по факту использования запрещенной символики в Сумской и Луганской областях (ст. 436-1 УК), по факту повреждения автомобиля участников автопробега - в Донецкой области, и за избиение мужчины с партийной символикой — в Киеве (ст. 296 УК).

Большинство админпротоколов, по словам Клименко, составлено за использование во время мероприятий георгиевской ленты или нарушение правил карантина.

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  • 9 мая в Минске прошел военный парад, участие в котором принял президент Беларуси Александр Лукашенко и еще несколько тысяч человек, невзирая на эпидемию коронавируса в Беларуси. 
  • В Москве парада не было. Президент РФ Владимир Путин в одиночестве возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и выступил с обращением.



Вадим Ребрина
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полиция день победы 9 мая
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