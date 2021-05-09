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9 мая. Полиция открыла пять уголовных дел. В Одессе и Очакове произошли стычки: видео

09.05.2021, 17:18
9 мая. Полиция открыла пять уголовных дел. В Одессе и Очакове произошли стычки: видео - Фото
Фото: Думская

В Украине прошло более 600 массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины победы над нацизмом. В полицию поступило 38 сообщений о правонарушениях, открыто пять уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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В массовых мероприятиях приняли участие более 40 000 граждан.

В МВД говорят, что серьезных нарушений общественного порядка не зафиксировано. Больше всего сообщений о нарушениях были связаны с использованием коммунистической символики.

"В ЕРДР внесены пять сообщений об уголовных правонарушениях, связанных с изготовлением и использованием запрещенной символики. Также полицией составлено девять админпротоколов", – сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

В частности, такой инцидент произошел в поселке Очаков Николаевской области.

Как сообщили в пресс-службе полиции, во время торжественного шествия с возложением цветов к памятнику неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной символики. Требование полицейских убрать флаг гражданин проигнорировал, из-за чего между участниками шествия и полицейскими произошла стычка.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) УК.

В Одессе, на Аллее славы также произошла потасовка между участниками акции и полицейскими. Один из участников пришел с портретом советского маршала Жукова и отказался его убрать. Также полиция задержала мужчину, который кричал "Одесса – русский город". Позже задержали женщину, которая выкрикивала "Слава Новороссии" и имела при себе запрещенную символику, пишет Суспільне.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что составили 12 админпротоколов, связанных с демонстрацией запрещенной символики, мелким хулиганством и неповиновением законным требованиям правоохранителей.

Также инциденты с использованием запрещенной символики произошли в Запорожье. По трем фактам полиция открыла уголовные производства по ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК.

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Вадим Ребрина
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