К Путину на парад в Москве приехал только президент Таджикистана

В Москве на Красной площади прошел ежегодный военный парад в честь Дня победы. Президент России Владимир Путин в этом году принимал лишь одного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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Владимир Путин вместе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном прибыли на Парад Победы на Красной площади pic.twitter.com/9A0pMTbiYG — Дождь (@tvrain) May 9, 2021

В своей речи Путин заявил, что "нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", а также упомянул о "сборище недобитых карателей".

Ранее, в апреле, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что иностранных гостей на парад в Москве вообще приглашать не планируют.

В прошлом году парад в Москве перенесли.

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Станислав Стороженко

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