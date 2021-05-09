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К Путину на парад в Москве приехал только президент Таджикистана

09.05.2021, 15:48
К Путину на парад в Москве приехал только президент Таджикистана - Фото
Путин и Рахмон (Фото - ЕРА)

В Москве на Красной площади прошел ежегодный военный парад в честь Дня победы. Президент России Владимир Путин в этом году принимал лишь одного иностранного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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В своей речи Путин заявил, что "нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", а также упомянул о "сборище недобитых карателей".

Ранее, в апреле, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что иностранных гостей на парад в Москве вообще приглашать не планируют.

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Станислав Стороженко
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