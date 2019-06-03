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03.06.2019, 16:19

Аэропорт, больницы. В Харькове ищут взрывчатку сразу по 31 адресу

Аэропорт, больницы. В Харькове ищут взрывчатку сразу по 31 адресу - Фото
Иллюстративное фото: Нацполиция Киева

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории

Сегодня, 3 июня, полиция проверяет информацию о минировании 31 объекта в Харькове. Об этом сообщает Нацполиция области.

В ведомстве сказали, что сообщение о закладке взрывчатки в 23 зданиях Харькова, аэропорту и семи больницах поступило в полицию в 10:30.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан", - сказано в сообщении.

Вчера, 2 июня, полиция Волынской области начала досудебное расследование по факту ложных сообщений о минировании ряда объектов в Луцке. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

Примечательно, что электронные письма с сообщением о взрывчатке в Луцке приходили с серверов, находящихся на территории России.

Смотрите также: Эвакуация. В центральной синагоге Киева ищут взрывчатку: фото

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Теги: полиция, Харьков, взрывчатка, минирование
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