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27.05.2019, 11:16

Эвакуация. В центральной синагоге Киева ищут взрывчатку: фото

Эвакуация. В центральной синагоге Киева ищут взрывчатку: фото - Фото
Фото: Facebook/Центральная синагога - Бродского

Взрывчатку ищут в синагоге Бродского по адресу Шота Руставели, 13 возле станции метро Дворец спорта

Сегодня, 27 мая, в Киеве эвакуировали прихожан из синагоги Бродского. На почту синагоги поступило анонимное сообщение о минировании здания. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - написал отправитель, подписанный как "Моторола Террорист".

В полиции Киева не ответили на просьбу LIGA.net подтвердить информацию о минировании. В самой синагоге сказали, что "не дают такой информации".

Спустя несколько минут на странице центральной синагоги Киева появилось уведомление: "Уважаемые прихожане и гости синагоги, в данный момент синагога Бродского эвакуирована".

14 мая главный раввин Украины заявил, что адвокату президента США Рудольфу Джулиани присвоили звание почетного мэра Анатевкы - еврейского исторического города в Украине. Ранее он отменил запланированный визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского. Выяснилось, что речь о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Луценко.

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Теги: раввин, киев, эвакуация, взрывчатка, минирование, Моше Реувен Асман, синагога Бродского
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