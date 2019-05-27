Эвакуация. В центральной синагоге Киева ищут взрывчатку: фото

Фото: Facebook/Центральная синагога - Бродского

Сегодня, 27 мая, в Киеве эвакуировали прихожан из синагоги Бродского. На почту синагоги поступило анонимное сообщение о минировании здания. Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Реувен Асман на своей странице в Facebook.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - написал отправитель, подписанный как "Моторола Террорист".

В полиции Киева не ответили на просьбу LIGA.net подтвердить информацию о минировании. В самой синагоге сказали, что "не дают такой информации".

Спустя несколько минут на странице центральной синагоги Киева появилось уведомление: "Уважаемые прихожане и гости синагоги, в данный момент синагога Бродского эвакуирована".

14 мая главный раввин Украины заявил, что адвокату президента США Рудольфу Джулиани присвоили звание почетного мэра Анатевкы - еврейского исторического города в Украине. Ранее он отменил запланированный визит в Киев из-за "врагов Трампа" в окружении Зеленского. Выяснилось, что речь о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Луценко.