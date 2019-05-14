Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.05.2019, 07:11

Главный раввин Украины: Адвокат Трампа - почетный мэр Анатевки

Главный раввин Украины: Адвокат Трампа - почетный мэр Анатевки - Фото
Моше Реувен Асман и Рудольф Джулиани (фото - Facebook)

Еврейская община Украины намерена присвоить адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевки

Реклама
Реклама

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что еврейская община решила присвоить адвокату американского президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевкы - еврейского исторического города в Украине. Об этом говорится в сообщении раввина в Facebook.

Такое решение объяснили тем, что Джулиани "известен во всем мире как борец за права человека; он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам".

Реклама

"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звания почетного мера Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание", - сказано в сообщении.

Визит Джулиани в Украину был запланирован на 14 мая - день, который является важной датой "для Израиля и евреев всего мира", поскольку 14 мая 2018 года по инициативе Трампа посольство США в Израиле перенесли в Иерусалим

"Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины", - отметил раввин.

Джулиани в комментарии под постом в Facebook ответил, что "ценит понимание обстоятельств", мешающих его визиту в Украину. Он подчеркнул, что дату мероприятий в Анатевке можно сменить и он "всегда с нетерпением ждет приезда в Украину".

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Трампа Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

Читайте также: "Враг Трампа" Лещенко: Джулиани – жертва манипуляций Луценко

Отправить:
Распечатать:
Теги: раввин, Анатевка, Рудольф Джулиани, Моше Реувен Асман, почетный мэр, адвокат трампа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 