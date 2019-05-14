Главный раввин Украины: Адвокат Трампа - почетный мэр Анатевки

Моше Реувен Асман и Рудольф Джулиани (фото - Facebook)

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман заявил, что еврейская община решила присвоить адвокату американского президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани звание почетного мэра Анатевкы - еврейского исторического города в Украине. Об этом говорится в сообщении раввина в Facebook.

Такое решение объяснили тем, что Джулиани "известен во всем мире как борец за права человека; он неоднократно оказывал всестороннюю поддержку важным еврейским инициативам".

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"Именно поэтому мы приняли решение о присвоении Рудольфу Джулиани звания почетного мера Анатевки - нашего исторического городка, воспетого Шолом-Алейхемом, родины Скрипача на крыше. Вопреки обстоятельствам, надеемся, что он примет это звание", - сказано в сообщении.

Визит Джулиани в Украину был запланирован на 14 мая - день, который является важной датой "для Израиля и евреев всего мира", поскольку 14 мая 2018 года по инициативе Трампа посольство США в Израиле перенесли в Иерусалим.

"Наша община молится за президента США Дональдa Трампа, который сделал для еврейского народа больше, чем любой другой политик в мире за последние годы. И мы уверены, что он сможет сделать много хорошего для Украины", - отметил раввин.

Джулиани в комментарии под постом в Facebook ответил, что "ценит понимание обстоятельств", мешающих его визиту в Украину. Он подчеркнул, что дату мероприятий в Анатевке можно сменить и он "всегда с нетерпением ждет приезда в Украину".

Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Трампа Джулиани отменил запланированный визит в Киев, где должен был встретиться с избранным президентом Владимиром Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о нардепе Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

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