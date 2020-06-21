Антирекорды дня. Два водителя в два раза превысили скорость: фото

За 19 июня на трассе М03 Киев – Харьков – Должанский камеры зафиксировали 34 автомобиля, которые двигались со скоростью свышел 170 км/ч, передает пресс-служба Патрульной полиции.
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Антирекорды установили два автомобиля Іnfiniti Q50 AЕ807*** и Mercedes-Benz S500L з ДНЗ АX599***. Оба водителя дивгались со скоростью 222 км/ч, хотя на максимально позволенная на трассе - 110 км/ч.
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Чаще всего скоростной режим на трассе нарушил Skoda Octavia А5 AI507***. Автомобиль превышал скорость девять раз.
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Фото с камер - Патрульна поліція України