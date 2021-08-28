Арестованы два участника столкновений Нацкорпуса с полицией 14 августа

Арестованы двое участников столкновений с полицией во время акции Национального корпуса около Офиса президента 14 августа 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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После изучения записей камер, полицейские установили двух активных участников столкновений с правоохранителями, которые по версии следствия призывали к противоправным действиям и первыми их совершали. Это жители Черкасской области 1990-го и 1984 года рождения.

Сегодня, 28 августа, им было сообщено о подозрении, суд выбрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

14 августа в центре Киева произошли столкновения между Нацкорпусом и полицией.

В то же день после акции Нацкорпуса неизвестные напали на журналиста издания Буквы.

15 августа двум фигурантам дела об избиении журналиста Букв сообщили о подозрении.

Денис Юдин

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