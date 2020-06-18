Армия получила первый модернизированный беспилотный комплекс Spectator-M1

Скриншот из видеозаписи

Вооруженные Силы Украины получили первый модифицированный разведывательный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В этой версии дрона, пишут разработчики, усилены основные преимущества предыдущих моделей - "отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы".

СПРАВКА. Spectator-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга госграницы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и т.д. Может находится в воздухе более 2 ч и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск занимает до 10 мин.



Размах крыльев - 3,02 м, скорость на задании - 70 км/ч, максимальная скорость - 120 км/ч, потолок - 3,6 км, дальность полета - 150-200 км, дальность передачи видео - до 35 км. Три режима управления - автоматический, полуавтоматический, ручной. Запуск с устройства запуска или с руки, приземление на парашюте или по-самолетному.

Дрон может нести: камеру день-ночь, тепловизор Flir, мультиспектральную камеру, HD-фотокамеру, датчики радиационного фона и другую нагрузку.

Нажмите, чтобы увеличить:

Этот БПЛА прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации поставляются Минобороны и пограничникам с 2015-го.

В марте 2020 года разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 заступили на службу в ВСУ.

Смотрите видео: Украинский ударный дрон-камикадзе "Гром" в барражирующем полете