Армия получила первый модернизированный беспилотный комплекс Spectator-M1

Вооруженные Силы Украины получили первый модифицированный разведывательный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
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В этой версии дрона, пишут разработчики, усилены основные преимущества предыдущих моделей - "отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы".
Дрон может нести: камеру день-ночь, тепловизор Flir, мультиспектральную камеру, HD-фотокамеру, датчики радиационного фона и другую нагрузку.
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Этот БПЛА прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации поставляются Минобороны и пограничникам с 2015-го.
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