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Армия получила первый модернизированный беспилотный комплекс Spectator-M1

Армия получила первый модернизированный беспилотный комплекс Spectator-M1 - Фото
Скриншот из видеозаписи
18.06.2020, 11:52

БПЛА разработан ОАО "Меридиан" им. Королева в связке с учеными Национального технического университета "КПИ". Работу заканчивали во время карантина

Вооруженные Силы Украины получили первый модифицированный разведывательный беспилотный авиакомплекс Spectator-M1. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

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В этой версии дрона, пишут разработчики, усилены основные преимущества предыдущих моделей - "отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы". 

СПРАВКА. Spectator-M1 предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга госграницы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и т.д. Может находится в воздухе более 2 ч и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск занимает до 10 мин.

Размах крыльев - 3,02 м, скорость на задании - 70 км/ч, максимальная скорость - 120 км/ч, потолок - 3,6 км, дальность полета - 150-200 км, дальность передачи видео - до 35 км. Три режима управления - автоматический, полуавтоматический, ручной. Запуск с устройства запуска или с руки, приземление на парашюте или по-самолетному.

Дрон может нести: камеру день-ночь, тепловизор Flir, мультиспектральную камеру, HD-фотокамеру, датчики радиационного фона и другую нагрузку.

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Этот БПЛА прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации поставляются Минобороны и пограничникам с 2015-го.

Смотрите видео: Украинский ударный дрон-камикадзе "Гром" в барражирующем полете

Евгений Пилипенко
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ВСУ дрон БПЛА разведка ОПК беспилотник впк SPECTATOR-M1
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