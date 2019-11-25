Авария танкера в Одессе. Как хотят предотвратить загрязнение воды

Фото: facebook.com/uspa.gov.ua

Сейчас в Одессе, на месте аварии танкера ведется подготовка к установке вокруг судна специализированного ограждения, которое должно предотвратить утечку нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского филиала Администрации морских портов.

Еще в день происшествия для предотвращения загрязнения пляжа на берегу были установлены сорбирующие боны длиной 140 м.

В воскресенье, после уменьшения волн, для более эффективного поглощения загрязняющих веществ боны перенесли ближе к линии прибоя. Эти боны позволяют при необходимости локализовать до 3,5 тысяч литров нефтепродуктов.

Сейчас ведется подготовка к установке вокруг танкера специализированного ограждения из бонов повышенной плавучести, цель которых - предотвратить возможное распространение дополнительных утечек нефтепродуктов.

Также в ближайшие дни планируется провести внешнее водолазное обследование корпуса судна.