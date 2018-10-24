Авиация РФ училась бить по наземным целям в оккупированном Крыму

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" (фото - russianplanes.net)

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Накануне российские летчики провели учения по выживанию в горах оккупированного полуострова

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Самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" Черноморского флота России поразили наземные цели на полигоне Опук в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу флота РФ.

Летчики отработали тактику нанесения ударов по объектам и провели бомбометание по наземным мишенным позициям, имитирующим цели условного противника, говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях принимали участие три самолета Бе-12 "Чайка" из состава отдельного смешанного авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота России.

Накануне российские летчики провели учения по выживанию в горах оккупированного Крыма.

16 октября сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму были подняты по тревоге ракетные комплексы береговой обороны для участия в так называемом зачетном тактическом учении.

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10 октября постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия использует оккупированный Крым как базу для боевых операций в Сирии и других частях региона.