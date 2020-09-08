Балуха избили после празднования годовщины освобождения из плена РФ - Евросолидарность

По информации Евросолидарности, Владимир Балух находится в коме

В партии Европейская солидарность сообщили, что у бывшего политзаключенного Владимира Балуха, которого избили в киевском Гидропарке, тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали.

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Как рассказала депутат от ЕС Ирина Геращенко, Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень.

"Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители" — написала Геращенко.

Она сообщила, что Балуха прооперировали. Врачи делают все возможное для стабилизации его состояния.

"У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - написала Геращенко.

При этом в пресс-службе Евросолидарности сообщили, что Балух находится в коме.

Вчера, по информации ЕС, он отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными. После этого его избили.

"Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии. Теперь его жизни угрожает серьезная опасность", - говорится в сообщении.

В партии не исключают, что причиной нападения стали политические взгляды Балуха, который является членом ЕС.

В полиции Киева подтвердили, что пострадавший накануне в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка. Последний раз его видели около полуночи.

При проведении первоочередных следственных действий установлено нескольких свидетелей и найдена сумка потерпевшего с его личными вещами, из которой, по предварительной информации полиции, ничего не пропало.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК.

Вадим Ребрина

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