Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. ГПСУ ищет причастных

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил об обстреле пограничного знака с территории Украины. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии LIGA.net сообщил, что правоохранители ищут причастных к инциденту, и именно украинские пограничники сообщили коллегам из Беларуси о поврежденном знаке.

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В Беларуси сообщили, что обстрел пограничного знака произошел 11 сентября на участке Пинского погранотряда. На знаке обнаружили повреждения в виде пробоин от дроби – предположительно, стреляли из охотничьего ружья. В беларуском погранкомитете утверждают, что провели встречу с украинской стороной, результаты которой подтвердили – стреляли с территории Украины.

Спикер украинской Госпогранслужбы сообщил, что поврежденный знак на границе с Беларусью обнаружил Луцкий погранотряд, о чем сразу сообщили в полицию и оповестили пограничников Беларуси.

Характер повреждения, по словам Демченко, говорит о возможном применении охотничьего ружья, но при этом болотисто-кустарниковая местность делает невозможным пешее передвижение людей на этой территории. Также возле знака не обнаружили использованных гильз от охотничьего ружья.

Спикер ГПСУ отметил, что знак расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, поэтому вполне возможно, что повредить знак могли, проплывая на лодке. Поиск причастных к инциденту продолжается.

Демченко также сообщил, что в ходе встречи беларуская сторона не предъявляла претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.

14 сентября сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила тайник с боеприпасами и взрывчаткой на границе с Беларусью.

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Оксана Житнюк

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