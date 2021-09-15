Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. ГПСУ ищет причастных
Государственный пограничный комитет Беларуси заявил об обстреле пограничного знака с территории Украины. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в комментарии LIGA.net сообщил, что правоохранители ищут причастных к инциденту, и именно украинские пограничники сообщили коллегам из Беларуси о поврежденном знаке.
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В Беларуси сообщили, что обстрел пограничного знака произошел 11 сентября на участке Пинского погранотряда. На знаке обнаружили повреждения в виде пробоин от дроби – предположительно, стреляли из охотничьего ружья. В беларуском погранкомитете утверждают, что провели встречу с украинской стороной, результаты которой подтвердили – стреляли с территории Украины.
Спикер украинской Госпогранслужбы сообщил, что поврежденный знак на границе с Беларусью обнаружил Луцкий погранотряд, о чем сразу сообщили в полицию и оповестили пограничников Беларуси.
Характер повреждения, по словам Демченко, говорит о возможном применении охотничьего ружья, но при этом болотисто-кустарниковая местность делает невозможным пешее передвижение людей на этой территории. Также возле знака не обнаружили использованных гильз от охотничьего ружья.
Спикер ГПСУ отметил, что знак расположен рядом с каналом, который соединяет озера этой местности, поэтому вполне возможно, что повредить знак могли, проплывая на лодке. Поиск причастных к инциденту продолжается.
Демченко также сообщил, что в ходе встречи беларуская сторона не предъявляла претензий или обвинений в адрес украинских пограничников.
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