Боевики готовятся к эскалации: что происходит в больницах

Фото: LIGA.net﻿

Российское оккупационное командование усиливает подготовку соединений и частей боевиков к активизации боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Во временно оккупированном Донбассе с 1 марта боевиков начали отзывать из отпусков, им запретили на неопределенный срок увольняться из расположения частей.

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"Возросла интенсивность пополнения передовых подразделений боеприпасами, инженерным и другим имуществом", - отмечается в сообщении.

В медицинских учреждениях ОРДЛО активизировали меры по пополнению запасов крови.

По данным ГУР, на прошлой неделе для сдачи донорской крови привлекли военнослужащих российских оккупационных войск и в принудительном порядке заставили сотрудников так называемых государственных учреждений и студентов.

По словам источников LIGA.net в Донецке и Луганске, главврачам больниц запретили покидать пределы города.

Собеседники на правах анонимности сообщили, что это может быть связано с возможным обострением. "Им нельзя выезжать из города вообще никуда - ни в Россию, ни в Украину (подконтрольную территорию Украины, - ред.)", - добавил источник.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.