Боевики на Донбассе активизировали обстрелы: ранены восьмеро украинских бойцов

С начала суток, 11 сентября, российские наемники на Донбассе уже десять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов число раненых украинских военных достигло восьми, еще два человека получили боевые травмы, сообщает пресс-служба ООС.

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В утренней сводке сообщалось об одном погибшем и трех раненых украинских бойцах.

Вечером штаб ООС сообщил уже о восьмерых раненых. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.

Стреляли возле Новогнатовки, Верхнеторецкого, Золотого-4, Талаковки и Нью-Йорка.

8 сентября на Донбассе боевики гибридной армии России провели дистанционное минирование позиций украинских военных запрещенными противопехотными минами. В этот же день двое военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.

Вадим Ребрина

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