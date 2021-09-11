На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены

Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований сегодня, 11 сентября 2021 года, трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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С начала суток противник дважды обстрелял позиции украинских войск. В районе Новогнатовки боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм, в районе Золотого-4 огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, подстволььных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате огня российских боевиков один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, трое военных – осколочные ранения.

Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь, состояние их здоровья – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 10 сентября, враг восемь раз нарушал режим прекращения огня, бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

19 августа 2021 года от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.

22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков.

24 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения.

27 августа в результате обстрела со стороны боевиков в районе ответственности ОТГ Восток погиб военнослужащий.

Денис Юдин

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