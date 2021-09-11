На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены
Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований сегодня, 11 сентября 2021 года, трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
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С начала суток противник дважды обстрелял позиции украинских войск. В районе Новогнатовки боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм, в районе Золотого-4 огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, подстволььных гранатометов и стрелкового оружия.
В результате огня российских боевиков один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, трое военных – осколочные ранения.
Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь, состояние их здоровья – средней тяжести.
За прошедшие сутки, 10 сентября, враг восемь раз нарушал режим прекращения огня, бойцы ВСУ открывали ответный огонь.
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