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На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2021, 09:00
На Донбассе погиб военный, трое бойцов ранены - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны российских вооруженных формирований сегодня, 11 сентября 2021 года, трое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

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С начала суток противник дважды обстрелял позиции украинских войск. В районе Новогнатовки боевики применяли запрещенную минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм, в районе Золотого-4 огонь велся из ручных противотанковых гранатометов, подстволььных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате огня российских боевиков один военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, трое военных – осколочные ранения.

Раненым бойцам оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в госпиталь, состояние их здоровья – средней тяжести.

За прошедшие сутки, 10 сентября, враг восемь раз нарушал режим прекращения огня, бойцы ВСУ открывали ответный огонь.

  • 19 августа 2021 года от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
  • 22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
  • 23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков. 
  • 24 августа в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения.
  • 27 августа в результате обстрела со стороны боевиков в районе ответственности ОТГ Восток погиб военнослужащий.
Денис Юдин
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