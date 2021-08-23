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Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: погиб украинский военнослужащий

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 23:36
Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: погиб украинский военнослужащий - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 23 августа, на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков, передает пресс-служба оперативно-тактической группировки войск Восток. 

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Сообщается, что в полосе ответственности ОТГ Восток российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ.

В результате вражеского огня военнослужащий ООС получил несовместимое с жизнью ранение.

По состоянию на 17:00 штаб ООС сообщал, что потерь среди украинских военнослужащих 23 августа нет.

На это время со стороны боевиков было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Возле Водяного российские наемники обстреляли позиции ВСУ из миномета 120-го калибра. Также возле Широкино боевики заминировали территорию с помощью беспилотника.

  • 17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.
  • 19 августа от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
  • 22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
Оксана Житнюк
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