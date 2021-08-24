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На Донбассе боевики обстреляли украинских защитников: один боец погиб, еще один ранен

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2021, 22:38
На Донбассе боевики обстреляли украинских защитников: один боец погиб, еще один ранен - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников — один военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

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Еще один боец получил ранения.

Военные были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.

  • 17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.
  • 19 августа от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
  • 22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
  • 23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков. 

Вадим Ребрина
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Донбасс оос
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