На Донбассе боевики обстреляли украинских защитников: один боец погиб, еще один ранен
24.08.2021, 22:38
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Сегодня, 24 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников — один военнослужащий погиб. Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".
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Еще один боец получил ранения.
Военные были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ.
- 17 августа 2021 года под Новомихайловкой погиб 26-летний наводчик-оператор из 28 ОМБр Артем Мазур.
- 19 августа от пули снайпера погиб львовянин, командир мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский.
- 22 августа в результате вражеского обстрела еще один украинский военный получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
- 23 августа на Донбассе также погиб украинский военнослужащий. Он получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела боевиков.
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