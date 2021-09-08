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На Донбассе ранены двое украинских военных

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 22:40
На Донбассе ранены двое украинских военных - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 8 сентября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил два украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков гибридной армии России. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".

Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности ОТГ "Восток".

В результате вражеского огня двое военнослужащих объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней тяжести.

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Наталия Медведева
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оос Донбасс
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