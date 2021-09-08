На Донбассе ранены двое украинских военных
08.09.2021, 22:40
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
Сегодня, 8 сентября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил два украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков гибридной армии России. Об этом сообщает в Facebook оперативно-тактическая группировка "Восток".
Боевики обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности ОТГ "Восток".
В результате вражеского огня двое военнослужащих объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в лечебное учреждение. Состояние их здоровья – средней тяжести.
- 6 сентября боевики сбросили на пригород Горловки напечатанные на 3D-принтере бомбы с пластитом.
- 7 августа российские наемники дистанционно заминировали позиции ВСУ запрещенными противопехотными минами.
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