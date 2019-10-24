Боевики на Донбассе обстреляли ремонтную бригаду: есть раненые

Иллюстративное фото: ЕРА

Враг обстрелял сотрудников предприятия Лугансквода, пострадали два гражданских лица. Об этом сообщает штаб ООС.

"Сегодня, около 10:30, враг с автоматического станкового гранатомета АГС-17, обстрелял сотрудников коммунального предприятия Лугансквода, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" недалеко остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - сообщает штаб.

В штабе отметили, что от места, где зафиксировали обстрел, до ближайшей позиции украинских военных более двух с половиной километров.

Из-за того, что указанный населенный пункт на оккупированной территории, военные не имеют возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.