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Боевики на Донбассе обстреляли ремонтную бригаду: есть раненые

Боевики на Донбассе обстреляли ремонтную бригаду: есть раненые - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
24.10.2019, 16:01

Террористы открыли огонь по сотрудникам предприятия Лугансквода

Враг обстрелял сотрудников предприятия Лугансквода, пострадали два гражданских лица. Об этом сообщает штаб ООС. 

"Сегодня, около 10:30, враг с автоматического станкового гранатомета АГС-17, обстрелял сотрудников коммунального предприятия Лугансквода, которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции "Кондрашевская" недалеко остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - сообщает штаб. 

В штабе отметили, что от места, где зафиксировали обстрел, до ближайшей позиции украинских военных более двух с половиной километров. 

Из-за того, что указанный населенный пункт на оккупированной территории, военные не имеют возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей.

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