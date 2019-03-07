Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.03.2019, 12:27

Боевики не пустили гуманитарную помощь Красного креста в Донбассе

Боевики не пустили гуманитарную помощь Красного креста в Донбассе - Фото
Фото: twitter.com/MKKK

Инцидент произошел на донецком направлении

Реклама
Реклама

Во Донбассе боевики не пропустили три грузовика с гуманитарной помощью Международного комитета Красного креста через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали четыре грузовика от Международного комитета Красного креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны",- отметили в пресс-службе.

Реклама

По данным ГПСУ, террористы без объяснения причин не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.

7 февраля 2019 года Красный крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гуманитарная помощь, боевики, Донбасс, ордло, красный крест
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 