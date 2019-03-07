Боевики не пустили гуманитарную помощь Красного креста в Донбассе

Фото: twitter.com/MKKK

Во Донбассе боевики не пропустили три грузовика с гуманитарной помощью Международного комитета Красного креста через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали четыре грузовика от Международного комитета Красного креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны",- отметили в пресс-службе.

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По данным ГПСУ, террористы без объяснения причин не пропустили три грузовика, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию.

7 февраля 2019 года Красный крест доставил в Донбасс партию гуманитарной помощи.