Боевики обстреляли Авдеевку. Разрушены два дома: фото

Одна из мин калибра 120 мм попала в дачный дом, от него загорелся соседний

Российские наемники на Донбассе обстреляли из миномета частный сектор Авдеевки Донецкой области. Разрушены два дома. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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Одна из мин калибра 120 мм попала в дачный дом, расположенный в садовом массиве Лесная сказка. Здание загорелось, пламя перекинулось на соседний дом.

По информации штаба, никто из мирных жителей не пострадал.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население", - отметили в штабе ООС.

Сегодня в результате обстрела поселка Зайцево Донецкой области со стороны боевиков погибла местная жительница 1940 года рождения.







Вадим Ребрина

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