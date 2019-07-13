Боевики обстреляли жилые дома в Донбассе: фото

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В Луганской области боевики обстреляли Золотое-4, в результате поврежден жилой дом. Об этом сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета со стороны временно оккупированного Золотое-5 был поврежден дом 75-летней женщины по улице Стандартная.

Сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции прибыли по вызову, провели осмотр места происшествия и изъяли пулю, которая пробила стену дома насквозь.

Хозяйка дома, которая во время обстрела находилась в соседней комнате, не пострадала.

Фото: facebook.com/csomvd

Данный факт зарегистрирован, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления предусмотренного ст. 258 УК (террористический акт).

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