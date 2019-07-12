Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.07.2019, 07:49

Боевики обстреляли Чермалык: погиб мирный житель

Боевики обстреляли Чермалык: погиб мирный житель - Фото
Фото: скриншот видео

Обстрел произошел вчера вечером, в результате мужчину не удалось спасти

Вчера, 11 июля, около 21:00 боевики обстреляли Чермалык, получил ранения и вскоре погиб 49-летний мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По предварительным данным, снаряд террористов упал прямо во двор частного дома.

Военные медики одной из частей объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого.

Пострадавший был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

"Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям", - подчеркнули в штабе.

По данным штаба, украинские военные подавили огневую активность боевиков.

За вчера, 11 июля, российская гибридная армия 24 раза обстреляла позиции Вооруженных Сил Украины, в том числе 11 раз - с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, орудий БМП и другого оружия, погиб военный.

Отправить:
Распечатать:
Теги: оос, боевики, погибший, чермалык, мирный житель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 