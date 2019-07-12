Боевики обстреляли Чермалык: погиб мирный житель

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Вчера, 11 июля, около 21:00 боевики обстреляли Чермалык, получил ранения и вскоре погиб 49-летний мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По предварительным данным, снаряд террористов упал прямо во двор частного дома.

Военные медики одной из частей объединенных сил оказали пострадавшему медицинскую помощь и провели эвакуацию раненого.

Пострадавший был доставлен санитарным транспортом в сопровождении санитарного инструктора к месту оказания профессиональной медицинской помощи. Вскоре от полученных травм мужчина скончался.

"Российские оккупационные войска в очередной раз продемонстрировали циничное пренебрежение нормами международного гуманитарного права и ударили из оружия, запрещенного минскими соглашениями по гражданской инфраструктуре и мирным жителям", - подчеркнули в штабе.

По данным штаба, украинские военные подавили огневую активность боевиков.

За вчера, 11 июля, российская гибридная армия 24 раза обстреляла позиции Вооруженных Сил Украины, в том числе 11 раз - с применением артиллерии калибра 122 мм, минометов, орудий БМП и другого оружия, погиб военный.